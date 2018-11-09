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ضبط 2 طن دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بشبين القناطر

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:40 م
ضبط 2 طن دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بشبين القناطر لحوم فاسده -ارشيفية
كتب -نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 2 طن من اللحوك والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط المدعو "محمد.أ.ع "32 سنه ، مالك ثلاجة لحفظ المجمدات ، وذلك لقيامه بتجميع كميات من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وتعبئتها داخل أكياس تحمل علامات تجارية مقلدة ، وبحوزته  1,250 طن من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة.
 
كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات كائنة بناحية كفر طحا بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته وعرضه للبيع أسماك ودواجن غير صالحة للإستهلاك، لتحقيق أرباح غير مشروعة مما يعد غشاً تجارياً وتدليساً على جمهور المستهلكين، حيث تم ضبط 500 كيلو جرام أسماك وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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