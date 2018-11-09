ضبط 106 هاربين من أحكام قضائية وتنفيذ 1180 حكما متنوعا بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1180 حكمًا متنوعًا منها 808حكمًا جزئيا و47 حكم مستأنف و283 حكم غرامات ،39 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمين هاربين محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.