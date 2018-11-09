ضبط منشطات جنسية وأدوية محظورة قبل تهريبها للإمارات عبر ميناء دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة غريب الشرايدى مدير عام جمارك الصادر من ضبط محاولة تهريب أدوية ومنشطات جنسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت جمارك دمياط قد تلقت إخبارية سرية باعتزام الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" تهريب أدوية مخالفة وممنوع تداولها ضمن مشمول جمركى، بالبيان الجمركى رقم 17428 من جمرك العاشر من رمضان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق ميناء دمياط.

وبفحص مشمول الرسالة تم ضبط 300 كرتونة منشطات جنسية محظور تداولها و500 كرتونة لكتود 300 مليجرام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب اللجنة المختصة بذات الشأن.