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ضبط مدير مشروع الرصف الإنتاجى السابق و3 أخرين لاستيلائهم على 20 مليون جنيه بالبحيرة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:29 ص
ضبط مدير مشروع الرصف الإنتاجى السابق و3 أخرين لاستيلائهم على 20 مليون جنيه بالبحيرة أرشيفية
فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة من ضبط مدير مشروع الرصف الانتاجى وأخرين لاستلائهم على 20 مليون جنيه بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط ضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية برئاسة العميد أحمد البنا رئيس المباحث، كل من: "اسماعيل. ح، 60 سنة، بالمعاش"، وكان يعمل مديرًا لمشروع الرصف الإنتاجي بمحافظة البحيرة، و"هاني. س، 40 سنة، مدير الإنتاج لمشروع الرصف الإنتاجي"، و" هشام. م. ا، 39 سنة، مدير قطاع بالريف الإنتاجي"، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة في المحضر رقم 2182 إداري قسم شرطة دمنهور لسنة 2015، لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه من المال العام بالاشتراك مع أخرون جاري ضبطهم.

وكانت نيابة الأموال العامة، قد شكلت لجنة لفحص أعمال الرصف التي قام بها مشروع الرصف الإنتاجي بالمحافظة وتنفيذها بأنحاء محافظة البحيرة خلال الفترة من 1 مارس 2013 وحتى 30 نوفمبر 2014، وتبين قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرون بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه.

 

 


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