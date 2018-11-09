ضبط أسمدة زراعية وأعلاف حيوانية وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، بقيادة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط أسمدة زراعية غير صالحه للاستخدام، واعلاف حيوانية غير صالحه للاستهلاك الحيواني وطحينة فاسدة، وأغذية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط السعيد ا ش 62سنة صاحب محل بيع اسمدة زراعيه بقرية ميت عساس مركز سمنود وبحوزته 6 طن اسمدة زراعيه غير صالحه فى المحضر 28901 جنح مركز سمنود، وضبط احمد م ع ا 39سنة صاحب محل اعلاف حيوانيه ببندر زفتى وبحوزته 500 كجم اعلاف حيوانيه غير صالحه فى المحضر رقم 10667 جنح قسم زفتى.

كما تم ضبط عمرو ف ع ا 45سنة صاحب محل لبيع الزيوت والطحينه بشارع الششتاوى ثان طنطا وبحوزته 300 كجم طحينه غير صالحه فى المحضر 29316 جنح قسم ثان طنطا، وضبط علاء ا ع ش 49سنة صاحب محل زيوت بقريه سندسيس مركز المحله وبحوزته 300 كجم عبوه زيت طعام منتهية الصلاحيه فى المحضر 62379 جنح مركز المحلة، وضبط محمود ع ع ج 33سنة صاحب محل بقاله بشارع يوسف الجندى قسم زفتى وبحوزته 216عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحيه فى المحضر 10596 جنح قسم زفتى، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.