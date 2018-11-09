video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و57 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:05 م
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و57 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
 
شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق
 
 أسفرت الحملة عن ضبط 6 سلاح نارى منهم بندقية آلية و "2 طبنجة"و 3 فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وضبط 290 جرام حشيش، و 15 جرام هيروين وضبط 181 قرص مخدر، و 16  قطعة سلاح أبيض، وضبط 16 عنصرا إجراميا، وضبط 30 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية. 
 
كما تمكنت من ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 200  محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 95 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وإزالة 32 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 11 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 108 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وإزالة 16 تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 2 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتنفيذ 40 غرامة فورية وتلقى 15 بلاغات حريق متنوع و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة  وتحرير 41 مخالفة تنفيذاشتراطات امن الحريق وتلقى 2 بلاغ إنقاذ بري سقوط شجرة ومنزل أيل للسقوط و 2 بلاغ إنقاذ نهري.
 
تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 112 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالحوادث

مديرية امن الغربية

مدير امن الغربية

مدير مباحث المديرية




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة