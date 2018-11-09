ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و57 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق

أسفرت الحملة عن ضبط 6 سلاح نارى منهم بندقية آلية و "2 طبنجة"و 3 فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وضبط 290 جرام حشيش، و 15 جرام هيروين وضبط 181 قرص مخدر، و 16 قطعة سلاح أبيض، وضبط 16 عنصرا إجراميا، وضبط 30 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

كما تمكنت من ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 200 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 95 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وإزالة 32 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 11 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 108 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وإزالة 16 تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 2 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتنفيذ 40 غرامة فورية وتلقى 15 بلاغات حريق متنوع و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 41 مخالفة تنفيذاشتراطات امن الحريق وتلقى 2 بلاغ إنقاذ بري سقوط شجرة ومنزل أيل للسقوط و 2 بلاغ إنقاذ نهري.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.