صور.. مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبى لكوبرى سرابيوم العائم

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، التشغيل التجريبى لكوبرى سرابيوم العائم بجزئيه الشرقى والغربي، تمهيداً للافتتاح الفعلى قريباً.

وتضمن التشغيل التجريبى ، تجربة تحميل الكوبرى بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام مروراً بالطريق الجديد الواصل بين الكوبريين، وقد تم التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبرى والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب، والكبارى العائمة إهداء من هيئة قناة السويس لأهالى مدن القناة.

يقع الكوبرى الجديد بالكيلومتر 90 ترقيم قناة ،على جزئين بنفس نموذج كوبرى الشهيد أحمد منسي، و يبلغ طول الكوبرى بالمراسى 325 متروعرضه 15 متر، فيما يبلغ ارتفاعه 2.25 متر ويتكون كل كوبرى من حارتين للسيارات بحمولة قصوى 70 طن بالإضافة إلى حارتين للمشاه.

وأكد الفريق مهاب مميش ، على التزام هيئة قناة السويس بتنفيذ دورها التاريخى فى ربط ضفتى القناة وتسهيل حركة انتقال المواطنين عبر القناة ، من خلال تنفيذ سلسلة من الكبارى العائمة على طول القناة لتعمل جنباً إلى جنب مع مرفق المعديات، وبالتوازى مع مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتنمية سيناء ومنطقة القناة، وذلك بعد إنشاء وتشغيل 3 كبارى عائمة الأول كوبرى النصر ببورسعيد والثانى كوبرى الشهيد أحمد منسى بالإسماعيلية والثالث كوبرى الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة، كما تجرى الاستعدادات حالياً على قدم وساق لتجربة كوبرى الشط العائم بالسويس.

كما أشاد الفريق مميش بتضافر جهود العاملين فى ترسانات وشركات الهيئة، ونجاحهم فى الإنتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبرى سرابيوم ، فى وقت قياسى فى عشرة شهور فقط بأيدى مصرية 100%، وفى المقابل حيا العمال رئيس الهيئة وقيادات الهيئة على دعمهم الدائم للعاملين وتوفير كافة السبل لرعايتهم مادياً واجتماعياً وصحياً.

يذكر أن أعمال تصميم الكوبرى العائم ، تم إسنادها إلى ترسانة بورسعيد البحرية، والتى حصلت بموجبها على اعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (بيروفيريتاس) للرسومات الهندسية، كما تضافرت جهود عدد من شركات الهيئة التابعة للانتهاء من أعمال تصنيع البنتونات العائمة المكونة لجسم الكوبرى فى وقت قياسى وهى شركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وشركة التمساح لبناء السفن، فيما تولت ترسانة بورسعيد البحرية بعد ذلك مهام تجميع البنتونات وتركيب المعدات، كما برز دور الإدارة الهندسية فى الهيئة بالإشراف على أعمال تنفيذ المراسى الخرسانية ومداخل ومخارج الكوبرى والتى قامت بتفيذها شركة القناة لأعمال الموانيء والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة.

حضر تجربة التشغيل التجريبى المهندسة حنان وصفى ، مدير الإدارة الهندسية ، واللواء سماح قنديل ، مستشار الفريق للأمن ، والمهندس طلعت غيث ، رئيس شركة قناة السويس للاستثمار ، والربان محمد عرفان ، رئيس تحركات الإسماعيلية واللواء خالد العزازى ، مستشار الفريق للعلاقات، واللواء سعيد الشوربجى رئيس أمن الهيئة وعدد من قيادات الهيئة وشركاتها التابعة.











































