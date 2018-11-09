صور.. محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات بسرعة إنهاء مشروعات قرية الروضة

وجه اللواء عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، المسئولين بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الروضة ، تمهيدا لافتتاح هذه المشروعات رسميا يوم 23 من الشهر الجارى ، بالتزامن مع ذكرى المجزرة الإرهابية التى شهدت تفجير مسجد القرية أثناء تأدية صلاة الجمعة ، وأسفرت عن استشهاد مئات المصليين .

وقال محمد عيد مساعد ، رئيس مدينة بئر العبد، أن أعمال تطوير القرية ، تتضمن تجهيز منازل المواطنين، وإنارة القرية ، وتجهيز خزان مياه رئيسى ، على أن تتضمن الإحتفالات ، توجيه الدعوة لوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية وشيخ الازهر لحضورصلاة الجمعة بالقرية .