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صور.. محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات بسرعة إنهاء مشروعات قرية الروضة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:38 م
صور.. محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات بسرعة إنهاء مشروعات قرية الروضة
شمال سيناء - محمد حسين
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وجه  اللواء عبد الفضيل شوشة  ، محافظ شمال سيناء ،  المسئولين بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الروضة ، تمهيدا لافتتاح هذه المشروعات رسميا يوم 23 من الشهر الجارى ، بالتزامن مع ذكرى المجزرة الإرهابية التى شهدت تفجير مسجد القرية أثناء تأدية صلاة الجمعة ، وأسفرت عن استشهاد مئات المصليين . 
 
وقال محمد عيد مساعد ، رئيس مدينة بئر العبد، أن أعمال تطوير القرية ، تتضمن تجهيز منازل المواطنين، وإنارة القرية ، وتجهيز خزان مياه رئيسى ، على أن تتضمن الإحتفالات ، توجيه  الدعوة لوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية وشيخ الازهر لحضورصلاة الجمعة بالقرية .
 
 
محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (1)
 

محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (2)
محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (3)
محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (4)
 

محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (5)
 

محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (6)
 

محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (7)
 

محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (8)
 

محافظ شمال سيناء يكلف مديرى الخدمات سرعة انهاء مشروعات قرية الروضة (9)
 
 
 
 

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