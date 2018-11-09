صور.. محافظ البحيرة: طوارئ بالوحدات المحلية لمواجهة مياه الأمطار

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

طالب اللواء هشام آمنه ، محافظ البحيرة ، الوحدات المحلية برفع درجة الطوارىء على مدار لـ 24 ساعة ، لمواجهة مياه الأمطار ، مشددا فى الاجتماع الذى عقده اليوم الجمعة ، مع مسؤلى شركتي المياه، والصرف الصحي، والحماية المدنية ، والأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل والتعامل مع مياه الأمطار فى جميع مدن المحافظة.

وأعلن محافظ البحيرة ، استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة، على مدار 24 ساعة لسرعة التدخل والتعامل حال حدوث طارئ ، موضحا أنه تلقي تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة فضلا عن متابعة الغرف الفرعية والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة.

و شهدت محافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة، على كل المدن والقرى الساحلية بالمحافظة، ونتج عن ذلك تحول الشوارع لبحيرات من تجمعات مياه الأمطار وشلل بالحركة المرورية وإغلاق المحلات التجارية.