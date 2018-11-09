صور.. غرق بعض شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار وأالاحياء تكثف أعمال الكسح

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت بعض شوارع محافظة الإسكندرية تجمعات لمياه الأمطار بسبب هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، خلال النوة "المكنسة" والتى قد تستمر 4 أيام

حيث غرقت بعض شوارع مناطق غرب الإسكندرية وباكوس شرقا ومناطق وسط الإسكندرية مع انسداد فى بعض الشنايش.

وقد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدد من البلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار تعوق حركة المرور.

فيما كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وشركات أعمال كسح تراكمات وتجمعات المياه بالشوارع، وفتح الطريق للسيولة المرورية