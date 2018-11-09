صور.. طالبات الأزهر بكوم أبو راضى فى بنى سويف يعانين للوصول لمعهدهن

بنى سويف :هانى فتحى

يعانى طالبات الصف الثانى والثالث الاعدادى الأزهرى من سكان قرية كوم أبو راضى التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف من السفر 17 كيلوا يوميا للوصول لمعهد فتيات الواسطى على الرغم من وجود معهد أزهرى بالقرية.

وقال طارق محمد أحد أولياء الأمور تم افتتاح المرحة الإعدادية لمعهد فتيات كوم أبوراضى الإعدادى بقرار 118686/ 2018 بتاريخ 30/8/2018 وذلك بعد تجهيز المعهد من كافة الامكانيات المتاحة لتشغيل المعهد.

وأضاف طارق كانت معظم الفتيات كوم أبوراضى يذهبن إلى معهد فتيات الواسطى الإعدادى الذى يبعد عن القرية مسافة 17 كم .

وأضاف محمد سيد أحد أولياء الأمور فؤجئنا بأن طالبات الصف الأول الإعدادى يدرسن بمعهد فتيات كوم أبوراضى الإعدادى فى قريتنا وطالبات الصف الثانى الإعدادى يدرسن بمعهد فتيات الواسطى الإعدادى وذلك لرفض الإدارة التعليمية الإزهرية بالواسطى لنقل طالبات الصف الثانى الإعدادى إلى معهد كوم أبوراضى وضمهم مع طالبات فتيات الواسطى فى فصل واحد تبلغ كثافته 54 طالبة وعدم تنفيذ القرار الخاص بافتتاح المرحلة الإعدادية وليس فصل واحد.

وأضاف محمد سيد: تحرك نحن أولياء الأمور بعدة خطابات إلى المنطقة الأزهرية ببنى سويف تم كتابة طلب باسم أولياء الأمور لنقل طالبات الصف الثانى الإعدادى من معهد فتيات الواسطى الإعدادى إلى معهد فتيات كوم أبوراضى الإعدادى وتم إسناد الطلب إلى الإدارة التعليمية بالواسطى لإمكانية تحويل الطلاب بحيث لا يؤثر على الكثافة فى الفصل مع العلم أن كثافة الفصل 54 طالبة ومن هنا الكثافة تسمح.

·وأضاف محمد سيد تم رفض الطلب من جهة الادارة التعليمية الازهرية بالواسطى لوجود عجز فى بعض التخصصات مع العلم أن القرار ينص على مرحلة إعدادية وليست فصل واحد.

وقالت فاطمة محمد احدى اولياء الامور أنه تم كتابة طلب من المدرسين القائمين على تدريس الصف الاول الاعدادى والتوقيع على إقرار بأنهم سوف يدرسون الصف الثانى الاعدادى حتى لو كان فوق نصابهم وتم ارسال الطلب إلى المنطقة مرة اخرى ردت المنطقة بان المنطقة ليس لديها مانع حيث أن القرار ينص على مرحلة إعدادية وليس صف واحد مشيرة الى انه تم أرسال الطلب إلى الإدارة التعليمية الأزهرية بالواسطى وتم رفضه من قبل رئيسة الإدارة بدون أى مبرر.

من حانبهم أبدى طالبات الصف الثانى الإعدادى معاناتهم وصعوبة ذهابهم إلى معهد فتيات الواسطى الإعدادى حيث انهم يركبون قطار الساعة (8.30) صباحا مما ترتب علية عدم حضور الحصة الأولى والثانية ورجعوهم فى قطار الساعة (11.30) مما يترتب عليه عدم حضورهم الحصة السادسة والسابعة.

فيما قال طارق رفاعى أحد أولياء الأمور إن أربعة من خريجات الجامعة تقدمن بطلب للتدريس كخدمة عامة إلا أن مسؤلى الخدمة العامة أكدوا عدم وجود برتوكول مع الأزهر.

وطالب طارق رفاعى مشيخة الأزهر مخاطبة الإدارة التعليمية الأزهرية بالواسطى من أجل الاستجابة ونقل الطلاب إلى معهدنا حيث أنها رفضت الاستجابة إلى القرار الذى ينص على مرحلة إعدادية وليس فصل واحد . ورفضت أيضاً قرار المنطقة بتاريخ 18/9/2018 ، 14/10/2018 الذى ينص بالموافقة على تحويل الطلاب إلى معهد فتيات كوم أبوراضى .هذا المعهد الذى أخرج الأول والرابع على مستوى المحافظة فى الشهادة الابتدائية وأخرج أيضا الأول على المحافظة فى الشهادة الإعدادية والعاشر على الجمهورية.