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صور... ضبط 33 عنصرا إجرامىا و8 قضايا مخدرات بحملة أمنية بشبرا الخيمة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:40 م
صور... ضبط 33 عنصرا إجرامىا و8 قضايا مخدرات بحملة أمنية بشبرا الخيمة خلال الحمله
كتب- نيفين طه
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قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمشاركة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.   
 
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحه نارية، و 8 قضايامخدرات بإجمالى 610 جم حشيش، و1999 قرص مخدر.
 
وتم ضبط  8 أحكام جنايات، و 3 قضايا سلاح نارى وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم. 
 
 
وتاتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية علي مستوي جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري
 
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