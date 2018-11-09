صور.. سقوط أمطار غزيرة بمحافظة الغربية وطوارئ بمجالس المدن والأحياء

الغربية – مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية، اليوم الجمعة إلى سقوط أمطار غزيرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وأدت الأمطار إلى غرق الشوارع، الرئيسية، وتجمعت المياه أسفل الكباري والأنفاق بالمحلة وطنطا وكفر الزيات، والتي تسببت فى إعاقة حركة المرور نتيجة ارتفاع منسوب المياة،كما تحولت الشوارع بالقرى إلى برك ومستنقعات طينية

فى ذات السياق رفعت محافظة الغربية، ومجالس المدن والأحياء حالة الطوارئ للتصدي لأي احداث طارئة.

ووجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالدفع بسيارات كسح المياه ومواتير شفط المياه لسحب مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية.