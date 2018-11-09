صور.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة بمطروح والساحل الشمالي

مطروح – حسن مشالى

تتساقط الأمطار المتوسطة والخفيفة، بشكل متقطع على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، ولم تصل غزارة الأمطار لمستوى تدفق المياه لتملأ الآبار، وصاحب سقوط الأمطار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، والمناطق المتفرقة غربها وشرقها والساحل الشمالي، سقوطا للأمطار المتوسطة والخفيفة بشكل متقطع، التي لم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، كما لم تتأثر حركة السفر على الطرق السريعة.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملأ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير.