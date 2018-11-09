صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى للابتكار

فى إطار نشاطه الدائم والمستمر والداعم لكافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، تفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، يرافقة الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، جناح معرض التايكو باشراف الدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية هندسة الأزهر قنا والمشرف العام على مكتب التايكو، المشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكارالذى تنظمة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والذى يقام برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر على مدار يومى الخميس والجمعة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود مكتب التايكو بجامعة الأزهر وبمشروعاته البحثية المشارك بها فى المعرض لهذا العام .

واستمع رئيس الجامعة لشرح حول مشروعات تايكو الأزهر المشارك بها لهذا العام من الدكتور محمد جلال فرغلى رئيس قسم التعدين والبترول بهندسة الأزهر بقنا ومدير المكتب، والذى عبر عن سعادته البالغة بتشريف قيادات الجامعة لرفع الروح المعنوية لفريق عمل مكتب التيكو والذى يواصل العمل والبحث على مدار خمس سنوات من العطاء المستمر ، مما نتج عنه المشاركة فى معرض هذا العام بخمسة مشروعات بحثية قيمة تتناول حلولا جذرية لتحديات صناعية فى المجتمع، من خلال أربعة أجنحة كاملة بالمعرض، مشيرا إلى أن المعرض يعد أكبر تجمع للمبتكرين وأصحاب الحلول والأفكار الجديدة المبتكرة لحل التحديات في جميع المجالات، لافتا أن المعرض الدولى الخامس يعد مناسبة طيبة للتعرف على أحدث الحلول والأفكار والمشاريع المبتكرة ودراسة إمكانية دعمها من خلال دعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمواقع الإنتاجية .

ضم فريق مكتب تايكو الأزهر كل من الدكتور محروس على محمد، والدكتور محمد صبرى ياسين ، الدكتور محمد محمود حبيب .



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (1)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (2)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (3)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (4)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (5)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (6)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (7)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (8)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (9)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (10)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (11)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (12)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (13)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (14)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (15)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (16)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (17)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (18)



رئيس جامعة الازهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار (19)