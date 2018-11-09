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صور.. برك طينية وبحيرات مائية بشوارع رأس البر بسبب الأمطار الغزيرة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:46 ص
صور.. برك طينية وبحيرات مائية بشوارع رأس البر بسبب الأمطار الغزيرة أمطار دمياط
دمياط عبده عبد الباري
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أصيبت شوارع مدينة رأس البر بمحافظة دمياط بشلل مرورى، بعد سقوط أمطار كثيفة لعدة ساعات متتالية، حيث تتعرض المحافظة إلى موجة جوية سيئة، تسببت فى سقوط أمطار غزيرة.

كما تسببت الأمطار وانسداد بلاعات تصريف مياه الأمطار، فى تحول عدد من المناطق إلى جزر منعزلة، بسبب تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار، و حاصرت مياه الأمطار سكان المدينة، وتحولت مناطق عديدة إلى بحيرات من مياه الأمطار. 

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز بالتواجد بالشوارع، ورفع آثار مياه الأمطار المتراكمة، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في أقرب وقت.

أمطار دمياط (1)
 

 

أمطار دمياط (2)
 

 

أمطار دمياط (3)
 

 

أمطار دمياط (4)
 

 


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صور.. مياه الأمطار تغرق شوارع رأس البر

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