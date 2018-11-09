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صور.. الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة فى مهرجان سيوة للتمور

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:50 م
صور.. الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة فى مهرجان سيوة للتمور
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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شارك اليوم الجمعة ،  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ،   فى فعاليات ختام المهرجان الدولي الرابع للتمور ، الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بواحة سيوة ،  بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، والدكتور أحمد طه ، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة ، والدكتور عبد الوهاب زايد ، آمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي وممثلو المنظمات والمؤسسات المشاركة بالمهرجان ورجال الاعمال والمهتمين بصناعه وتصدير التمور وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وسيوة. 
 
وعلى هامش المهرجان التقى المحافظ بعدد من كبار رجال الاعمال والمستثمرين فى مختلف المجالات اوضح خلال اللقاءات ما تمتلكه المحافظه من مقومات تجعها بيئيه جاذبه للاستثمارات ،  كما تفقد المحافظ وضيوف المهرجان الحضور الأجنحه التى تم تخصيصها للمحافظة والتى ضمت منتجات المحافظة المختلفة من تمور ومشغولات يدويه وحرفيه تعبر عن الطابع الواحاتي للمحافظة والتى شارك بها عدد من مصانع التمور بالمحافظة، بالإضافة إلى الجناح الخاص بعرض منتجات جمعية تنمية المجتمع المحلي باللواء صبيح بالفرافرة. 
 
وتسلم محافظ الوادي الجديد درع وزارة الصناعة تقديرا لجهود محافظة الوادى الجديد ، في دعم التنمية الصناعية وتنفيذ المشروعات الابتكارية كما تم تكريم إحدى شركات التمور بالوادى لفوزها بجائزة افضل مصنع للتمور حيث شار كت محافظة الوادى الجديد في مهرجان التمور بسيوة بخمسة أجنحة متنوعة للمنتجات البيئية عالية الجودة من التمور وأشجار النخيل .
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (1)
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (2)
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (3)
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (4)
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (5)
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (6)
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (7)
 
الوادى الجديد تتسلم درع وزارة الصناعة وافضل مصنع تنور (8)
 

 


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