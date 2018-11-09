صور.. السيطرة على حريق أسفل كوبرى السجل المدنى بشبين القناطر

القليوبية -نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق اسفل كوبري السجل المدني بشبين القناطر، اثر اشتعال كابل كهربائي بالقمامة الملقاه اسفل الكوبري دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من الرائد محمد عبد الله السايح رئيس المباحث ، بنشوب حريق اسفل كوبري السجل المدني بشبين القناطر ، بسب اشتعال القمامة الملقاه أسفل الكوبري بكابل كهربائي تم الدفع ب3 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.