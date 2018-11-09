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صور.. أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات المشاركة فى تدريبات "درع العرب ١"

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:25 م
صور.. أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات المشاركة فى تدريبات "درع العرب ١" درع العرب
كتب زكى القاضى
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تواصل القوات العربية المشاركة فى تدريبات ( درع العرب -1 ) تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية البرية والبحرية والجوية المخططة خلال فعاليات التدريب الذى يستمر حتى 16 نوفمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية .

حيث تم عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل خبرات القادة وتوحيد المفاهيم العملياتيه بين مختلف القوات ، كما نفذت عناصر القوات الخاصة عدد من الأنشطة التدريبية أبرزت المهارة في الميدان وأعمال الإخفاء والتمويه واستغلال طبيعة الأرض لكافة العناصر إضافة الي تنفيذ اعمال الكمين والاغارة علي الأهداف المعادية وتنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية لجميع الأسلحة .

ونفذت قوات المظلات المشاركة من مختلف الدول تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية نهارا وليلاً وتحت مختلف الظروف وكيفية تنفيذ أعمال الإزاحة والتشكيلات الجوية وتنفيذ قفزات مشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من كفاءة وقدرة تنفيذ المهام والوصول إلى الأهداف المخططة بدقة عالية .

وتواصل عناصر القوات البرية مدعومة بعناصر من القوات الخاصة الإعداد والتجهيز لتنفيذ أنشطة اقتحام بؤرة إرهابية والقتال فى المدن وتنفيذ رمايات تكتيكية بالخيرة الحية ، ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات على إقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش .

وتستمر عناصر القوات الجوية فى التدريب على تخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة ، وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية ، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ العديد من الطلعات للتدريب على أعمال الدفاع والهجوم على أهداف معادية .

فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة فى التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات العربية التى تنفذ بالمنطقة .

 

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