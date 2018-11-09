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شكري يرأس وفد مصر فى أعمال اللجنة المصرية البحرينية المشتركة في المنامة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:16 ص
شكري يرأس وفد مصر فى أعمال اللجنة المصرية البحرينية المشتركة في المنامة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء غد السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة، والتي من المقرر عقدها على مدار يومى السبت والأحد برئاسة وزيري خارجية البلديّن. 

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلديّن على دورية انعقادها، وتطوير أُطر التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات والدفع بها إلى أفاق أرحب، بما يرقى إلى عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين البلديّن على المستوييّن الشعبي والرسمي. 

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تعزيزاً للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تعُقد خلال اليوم الأول على مستوى كبار المسئولين، تمهيداً لعقد الاجتماع الوزاري للّجنة على مستوى وزيريّ خارجية البلدين.

 


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