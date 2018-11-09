الرئيسية تقارير مصرية شاهد مراحل إنتاج التمور فى واحة سيوة الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:55 م مهرجان التمور كتب إسلام سعيد إضافة تعليق رصد "اليوم السابع" مراحل إنتاج التمور فى واحة سيوة على هامش افتتاح مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة. يشار إلى أن مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر ومنظمة الفاو. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تعرف على أشهر أنواع التمور فى واحة سيوة وأسعارها فى اليوم الثانى لمهرجان التمور فى سيوة .. عدد الزوار من السودان وليبيا يرتفع.. والواحة تتحول إلى خلية نحل قبل ساعات من إعلان أسماء الفائزين.. و 300 ألف جنيه جوائز للمزارعين وصناع البلح تمور سيوة اخبار الاقتصاد التجارة والصناعة تمر الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة