شاهد مراحل إنتاج التمور فى واحة سيوة

كتب إسلام سعيد

رصد "اليوم السابع" مراحل إنتاج التمور فى واحة سيوة على هامش افتتاح مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة.

يشار إلى أن مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر ومنظمة الفاو.