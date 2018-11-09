video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:57 ص
شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا السيارة المستخدمة فى هجوم استراليا
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
نشرت صحيفة "ديلى ميل" مقطع فيديو للهجوم المسلح الذى شهدته ميلبورن فى أستراليا.
وبحسب الفيديو يظهر المسلح وهو يحاول طعن اثنين من رجال الشرطة.
 
وبحسب التقارير الإعلامية وقع الهجوم الساعة 4 والنصف بالتوقيت المحلى، وتوجه مئات من عناصر الشرطة لموقع الهجوم أمام مركز تجارى فى شارع بورك، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به.
 
وتشير التقارير الأولية إلى أن المسلح قاد سيارة على الرصيف ثم اصطدم بواجهة المتاجر قبل أن يشعل النار فيها ثم يتوجه لطعن الناس عشوائيا، قبل أن يتم القبض عليه

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسلح ينفذ هجوم طعن ودهس فى أستراليا

هجوم استراليا

هجوم طعن

ميلبورن

الشرطة الاسترالية




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة