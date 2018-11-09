شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

كتبت - سالى حسام

نشرت صحيفة "ديلى ميل" مقطع فيديو للهجوم المسلح الذى شهدته ميلبورن فى أستراليا.

وبحسب الفيديو يظهر المسلح وهو يحاول طعن اثنين من رجال الشرطة.

وبحسب التقارير الإعلامية وقع الهجوم الساعة 4 والنصف بالتوقيت المحلى، وتوجه مئات من عناصر الشرطة لموقع الهجوم أمام مركز تجارى فى شارع بورك، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به.

وتشير التقارير الأولية إلى أن المسلح قاد سيارة على الرصيف ثم اصطدم بواجهة المتاجر قبل أن يشعل النار فيها ثم يتوجه لطعن الناس عشوائيا، قبل أن يتم القبض عليه