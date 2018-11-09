شاهد.. حزام ناسف مهر الداعشية.. وتفجير المخالفين بالصواريخ

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة العربية الحدث، تقريرا مفصلاً عن بعض أساليب القصاص لدى تنظيم داعش الإرهابى تفجير المخالفين بالصواريخ، فيما يعتبر مهر العرائس هو حزام ناسف.

هذه نظرة من داخل غرف داعش القضائية وما خطته أيدى من يسمى بقضاتهم لتأطير حياة المنتميين إلى التنظيم قانونيا، بعد استعادة مدينة الفلوجة من قبضة التنظيم، عثر فى إحدى محاكمه الشرعية على وثائق تشمل القوانين المعمول بها والأحكام التى تصدر بحق من يخالفها.

والأبرز بين التهم تهريب السكان ومن يسمون السبايا من مناطق سيطرة داعش، ورئيس قسم التوثيق العسكرى العراقى لقد اخترعوا قوانينهم الخاصة لإصدار العقوبات، عادة تتخذ العقوبات على الجرائم شكل الجلد وقطع اليد وغيرها من العقوبات حتى عقوبة الإعدام.

وطارد مقاتلو التنظيم القضاة والمحامين وقاموا مصادرة أموالهم وممتلكاتهم ومعاقبتهم، وكان مسلحو داعش قضاة ومحلفين وجلادين الحياة الاجتماعية رسم لها داعش إطارها العام.