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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بولاية الصعيد

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:30 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بولاية الصعيد المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الخميس، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية.

 

ما الدائرة التى أصدرت الحكم؟

- صدر الحكم من الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

كم عدد المتهمين فى الدعوى؟

- ضمت الدعوى 67 متهمًا من بينهم 20 متهمًا هاربًا.

 

 كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد؟

- حصل 18 متهمًا على أحكام بالمؤبد وهم مصطفى أحمد محمد، محمد عبد الفتاح حامد، رامى عيد مصطفى، أشرف السيد عبد الرازق، تامر حسن ثابت، محمد عبد النعيم عيد، محمود أحمد أبو الوفا، الخضرى مبروك، سفيان أشرف، أحمد عيد مصطفى، تامر عبد الله سليمان، رأفت جمال، محمود محمد أحمد، محمد مجاهد عبد الله، محرم أحمد، محمد إسماعيل عبد الرازق، محمد عبد الفتاح، محمد أحمد السيد.

 

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد؟

- حصل 41 متهمًا على أحكام بالسجن المشدد 15 سنة، وحصل 6 متهمين حدث على حكم بالسجن 5 سنوات، ومتهمين على حكم بالبراءة.

 

ما أهم التهم التى تواجه المتهمين؟

ـ يواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


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