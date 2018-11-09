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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:24 م
خالد صلاح
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سماع دوى انفجار قوى فى مقديشو ثم إطلاق نار كثيف

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:37 م
سماع دوى انفجار قوى فى مقديشو ثم إطلاق نار كثيف انفجار - أرشيفية
رويترز
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انفجار

مقديشو

الصومال

أخبار عربية




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