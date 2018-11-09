الرئيسية أخبار عربية سماع دوى انفجار قوى فى مقديشو ثم إطلاق نار كثيف الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:37 م انفجار - أرشيفية رويترز إضافة تعليق أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة أنه سمع دوى انفجار قوى فى مقديشو ثم إطلاق نار كثيف. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الخطوط الإثيوبية تستأنف رحلاتها اليوم إلى الصومال بعد انقطاع دام 41 عاما صور.. نساء العرب يغزون الكونجرس الأمريكى.. انتخاب أول امرأتين مسلمتين من الديمقراطيين فى خطوة تاريخية للولايات المتحدة.. إلهان عمر من الصومال تفوز بمقعد عن ولاية مينيسوتا.. والفلسطينية رشيدة طليب لولاية ميشيجان طائرات مجهولة تقصف مواقع لحركة الشباب جنوبى الصومال قوة الاتحاد الأوروبى تفجر مركبا للقراصنة قبالة سواحل الصومال الصومال تؤكد مقتل قيادى بارز فى حركة الشباب صور.. العالم هذا الصباح.. استشهاد فلسطينى وإصابة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين.. الإعصار "ويلا" يضرب سواحل المكسيك.. مقتل وإصابة 170 شخصا إثر قتال عشائرى فى أرض الصومال انفجار مقديشو الصومال أخبار عربية الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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