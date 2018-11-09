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سفير مصر الجديد لدى السودان يصل الخرطوم لتسلم مهام منصبه

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:19 م
سفير مصر الجديد لدى السودان يصل الخرطوم لتسلم مهام منصبه مطار الخرطوم
(أ ش أ)
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وصل سفير مصر الجديد لدى السودان، حسام عيسى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الجمعة، لتسلم مهام منصبه رسميا .

وكان فى استقبال السفير حسام عيسى بمطار الخرطوم الدولي، ممثل عن وزارة الخارجية السودانية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى السودان، ونائبة السفير المصرى هبة مصطفى، وقنصل مصر العام أحمد عدلي، والمستشار الإعلامى للسفارة عبد النبى صادق، وأعضاء السفارة .

وكان وزير الخارجية سامح شكري، أصدر قرارا بتعيين السفير حسام عيسى سفيرا لدى السودان، خلفا للسفير أسامة شلتوت الذى تم تعيينه مساعدا للوزير لشئون السودان وجنوب السودان .

 


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سفير مصر الجديد لدى السودان

الخرطوم

السودان

مصر




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