سفارة إندونيسيا: نستورد 40% من تمور مصر.. وضخ استثمارات بالإسكندرية

كتب إسلام سعيد

كشف بورمان رحمان، الملحق التجارى بالسفارة الإندونيسية فى القاهرة، أن بلاده تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للتمور المصرية باستحواذها على 40.1٪ من إجمالى الصادرات المصرية من التمور.

وقال الملحق التجارى، فى تصريحات صحفية على هامش مهرجان التمور الرابع المُقام بمدينة سيوة، إن بلاده استوردت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018 نحو 17.8 مليون طن من التمور المصرية وتحديداً من إنتاج واحة سيوة، بقيمة 15 مليون دولار.

وأشار "بورمان"، ، إلى أن الجانب الإندونيسى لديه رغبة كبيرة فى تدشين استثمارات مشتركة فى مصر بقطاعات الزجاج والإطارات بمدينة برج العرب فى الإسكندرية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتفاق على بنود تلك المشروعات الجديدة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واندونيسيا يسجل حوالى حوالى مليار و300 مليون دولار.

ولفت الملحق التجارى بسفارة إندونيسيا، إلى أن السفارة الإندونيسية بالقاهرة تستهدف تعزيز فرص التبادل التجارى بين البلدين بما يرتقى لقوة العلاقات بين البلدين وتحديدا على الصعيدين السياسى والثقافى، موضحا أن كثير من المنتجات والسلع المصرية مؤهلة وبقوة لدخول السوق الإندونيسية بل والمنافسة بين المنتجات العالمية.