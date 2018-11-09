video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سفارة إندونيسيا: نستورد 40% من تمور مصر.. وضخ استثمارات بالإسكندرية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:02 م
سفارة إندونيسيا: نستورد 40% من تمور مصر.. وضخ استثمارات بالإسكندرية تمور
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
كشف بورمان رحمان، الملحق التجارى بالسفارة الإندونيسية فى القاهرة، أن بلاده تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للتمور المصرية باستحواذها على 40.1٪ من إجمالى الصادرات المصرية من التمور.
 
وقال الملحق التجارى، فى تصريحات صحفية على هامش مهرجان التمور الرابع المُقام بمدينة سيوة، إن بلاده استوردت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018  نحو 17.8 مليون طن من التمور المصرية وتحديداً من إنتاج واحة سيوة، بقيمة 15 مليون دولار.
 
وأشار "بورمان"، ، إلى أن الجانب الإندونيسى لديه رغبة كبيرة فى تدشين استثمارات مشتركة فى مصر بقطاعات الزجاج والإطارات بمدينة برج العرب فى الإسكندرية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتفاق على بنود تلك المشروعات الجديدة.
 
يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واندونيسيا يسجل حوالى حوالى مليار و300 مليون دولار.
 
ولفت الملحق التجارى بسفارة إندونيسيا، إلى أن السفارة الإندونيسية بالقاهرة تستهدف تعزيز فرص التبادل التجارى بين البلدين بما يرتقى لقوة العلاقات بين البلدين وتحديدا على الصعيدين السياسى والثقافى، موضحا أن كثير من المنتجات والسلع المصرية مؤهلة وبقوة لدخول السوق الإندونيسية بل والمنافسة بين المنتجات العالمية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يفتتح مصنعا لإنتاج التمور على مساحة 6 آلاف متر بواحة سيوة

فى اليوم الثانى لمهرجان التمور فى سيوة .. عدد الزوار من السودان وليبيا يرتفع.. والواحة تتحول إلى خلية نحل قبل ساعات من إعلان أسماء الفائزين.. و 300 ألف جنيه جوائز للمزارعين وصناع البلح

سيوة

تمور سيوة

سفارة اندونيسيا

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة