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سعر اليورو اليوم الجمعة 9-11-2018

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:34 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 9-11-2018 اليورو
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة 9-11-2018، بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.29 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 20.50 جنيه للشراء، و 20.65 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

 
20.50 جنيه للشراء
20.65 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

 
20.29 جنيه للشراء
20.46 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

 
20.31 جنيه للشراء
20.45 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

 
20.35 جنيه للشراء
20.65 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 
20.38  جنيه للشراء
20.55  جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

 
20.36  جنيه للشراء
20.52 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

 
20.37 جنيه للشراء
20.51 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 

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