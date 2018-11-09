زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المحيط المتجمد الشمالى قبالة جزيرة نرويجية

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ضرب زلزال قوى بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، المحيط المتجمد الشمالي، اليوم الجمعة، إلى شمال غرب جزيرة نرويجية نائية غير مأهولة بالسكان، دون ورود تقارير فورية عن حدوث إصابات أو أضرار.

وذكر المركز النرويجى لرصد الزلازل (نورسار)- حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية- أنه تم تسجيل حدوث زلزال فى تمام الساعة (2:49 صباحا) فى البحر الواقع بين جزيرة "يان ماين" البركانية و"جرين لاند".

وأضاف المركز النرويجي، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 120 كيلومترا قبالة جزيرة "يان ماين" وعلى عمق حوالى 10 كيلومترات، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث توابع الزلزال إلا أنه لم يتم إصدار تحذير من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي).

وفى سياق متصل، ذكرت وسيلة إعلام رسمية نرويجية أن 18 شخصا- أفراد من الجيش ومعهد للأرصاد الجوية- كانوا متواجدين على الجزيرة قد شعروا بالزلزال.