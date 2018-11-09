"زراعة كفر الشيخ": إزالة 32 حالة تعدى وتوزيع 3 آلاف طن أسمدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 32 حالة تعدي على مساحة 3 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، ووزعت الجمعيات الزراعية على الفلاحين 3 آلاف طن أسمدة "نترات ويوريا"، كما وزعت ألف طن قمح، و48 طن فول على المزارعين.

وقال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تم تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية للإستفادة منه ، فتم كبس 431 طن، وفرم 63 الف طن، وتشوين 132 ألف طن، وعمل 667 طن أعلاف، وعمل آلالف طن كومة سمادية، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع تقاوى شتوية منها ألف طن قمح ،و49.980 طن فول ،وتم تم زراعة المحاصيل الشتوية على مستوى قطاعات المحافظة ، منها 16 ألف فدان قمح،و177 ألف فدان برسيم، و763 فدان فول، و537 فدان كتان،و 95 فدان بصل، وتم تسويق 340 ألف قنطار قطن تجارى و7 ألاف قنطار إكسار ،وأن ماتم توريده 255 ألف قنطار.

وأضاف عبدالعظيم، تمكنت حفارات المديرية من تطهير 82كيلو مراوي و77كيلو مصارف، وعقدت المديرية ندوة إرشادية لمحصول القمح بمركز كفر الشيخ، وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز "كفر الشيخ ، قلين ، دسوق، الرياض ، سيدي سالم.