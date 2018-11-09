رويترز: صندوق رؤية سوفت بنك المدعوم من السعودية ينوى جمع 4 مليارات دولار

(رويترز)

أظهر عرض تقديمى اطلعت عليه رويترز أن صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك يعكف على جمع أربعة مليارات دولار للمساعدة فى تمويل عمليات استحواذ، وفوض جولدمان ساكس وميزوهو للعمل على الصفقة.

وستكون هذه الصفقة هى أول اختبار لشهية مستثمرى أسواق الدين تجاه صندوق التكنولوجيا المدعوم من السعودية.

وأصبح صندوق رؤية البالغة قيمته 98 مليار دولار واحدا من آليات التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا فى العالم.

وقدمت السعودية 45 مليار دولار للصندوق، وتأثرت أسهم سوفت بنك سلبا جراء المخاوف من العلاقات التى تربط الشركة اليابانية بالمملكة.

وأحجم صندوق رؤية سوفت بنك، الذى تشمل استثماراته شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب وشركة وى ورك لتوفير المساحات الإدارية المشتركة، عن التعقيب.