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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:59 م
خالد صلاح
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روسيا وكازاخستان تعتزمان إنشاء مشروع مشترك لإنتاج طائرات "إيل-103"

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:41 م
روسيا وكازاخستان تعتزمان إنشاء مشروع مشترك لإنتاج طائرات "إيل-103" صاروخ - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المكتب الصحفى التابع لمؤسسة "بناء الطائرات المتحدة" الروسية أن مجمع طيران (اليوشين) الروسى ومصنع الطيران فى كازاخستان وقعا اتفاق نوايا لإنتاج نسخة حديثة من الطائرات الخفيفة متعددة الأغراض من طراز "إيل-103" على أراضى كازاخستان.

وذكر بيان للمكتب - أوردته وكالة أنباء (سبوتيك) اليوم الجمعة "لقد تم التوقيع مع كازاخستان على اتفاق نوايا لإقامة مشروع للتعاون الصناعى الدولى لغرض إنتاج وترويج طائرة خفيفة متعددة الأغراض من طراز إيل-103".

وأضاف "أن الجانبين الروسى والكازاخى يهدفان إلى إنشاء مشروع مشترك مع مزيد من التطوير لمركز إنتاج الطائرات فى كازاخستان وتنظيم المبيعات وخدمة ما بعد البيع".

وأشار البيان إلى أنه يجرى التخطيط لتنظيم هذا المشروع المشترك فى عام 2019، وتسليم أول كمية متسلسلة من إنتاجه فى عام 2022.


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