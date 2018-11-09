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رئيس كوريا الجنوبية يقيل وزير المالية وكبير مستشاريه الاقتصاديين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:54 ص
رئيس كوريا الجنوبية يقيل وزير المالية وكبير مستشاريه الاقتصاديين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه ان
أ ش أ
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أصدر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الجمعة قرارًا رئاسيًا أعفى بموجبه وزير المالية وكبير مستشاريه للشئون الاقتصادية من منصبيهما.
وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الرئيس الكوري اختار الخبير الاقتصادي هونج نام جي ليتولى منصبي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى جانب عزل جانج ها سونج كبير مستشاريه للشئون السياسية وعين مستشاره للشئون الاجتماعية كيم سو هيون لخلافته.
وكان وزير المالية وكبير مستشاري الرئيس الاقتصادي المقالين قد أظهرا اختلافا كبيرا في وجهات النظر حول منهجية إنعاش الاقتصاد المحلي الذي يمر بمرحلة ركود مؤخرًا.


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