رئيس الاستخبارات الإيطالى: المشير خليفة حفتر سيشارك فى مؤتمر باليرمو

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كشفت مصادر إيطالية أن رئيس الاستخبارات الإيطالية ألبرتو مانينتى خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو أقنع قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر بالمشاركة فى مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية أن الحكومة الايطالية تلقت تأكيدات نهائية بمشاركة حفتر فى مؤتمر باليرمو حول ليبيا بعد زيارة أجراها مانينتى أمس الخميس إلى موسكو.

ويتواجد قائد الجيش الوطنى الليبى هذه الأيام فى موسكو وأجرى أمس الأول لقاءً مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو استعرض خلاله سبل حل الأزمة فى ليبيا وقضايا الأمن فى الشرق الأوسط.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت مؤخرًا عن تراجع حفتر عن المشاركة فى مؤتمر باليرمو لعدم وجود جدول أعمال وأهداف واضحة للمؤتمر الذى تستضيفه عاصمة إقليم صقلية فى يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.