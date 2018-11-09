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داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى هجوم ملبورن بأستراليا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:44 م
داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى هجوم ملبورن بأستراليا جانب من الحادث
رويترز
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أعلن تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الجمعة مسئوليته عن حادث الطعن فى ملبورن بأستراليا، وأكد التنظيم أن أحد أعضاء التنظيم نفذ هذه المهمة.

وأفادت الشرطة الأسترالية بأن صوماليا طعن ثلاثة أشخاص فى مدينة ملبورن اليوم الجمعة وأنه قاد سيارة محملة باسطوانات غاز اشتعلت فيها النيران وقالت إنها تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابى.

وأطلقت الشرطة الرصاص على المهاجم بعد أن طعن ثلاثة لقى أحدهم حتفه. وقال جراهام آشتون مفوض شرطة ولاية فيكتوريا للصحفيين إن المهاجم توفى بعد نقله للمستشفى.

وذكر آشتون "لا نعتقد أن التهديد مستمر فى هذه المرحلة لكن بالتأكيد نتعامل معه على أنه حادث إرهابي". ورفض تحديد هوية المهاجم لكنه قال إنه صومالى "له صلات عائلية معروفة جيدا لنا".

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الترتيبات الأمنية الخاصة بيوم إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا فى الحرب العالمية الأولى وغيرها من المناسبات العامة المقررة فى بداية الأسبوع ومن المرجح تعزيز أعداد الشرطة.

 

 


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