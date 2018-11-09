video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلافات الجيرة تدفع عاطل لقتل جاره بالحوامدية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:14 ص
خلافات الجيرة تدفع عاطل لقتل جاره بالحوامدية قتيل - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعتدى عاطل على جاره بسلاح أبيض في الحوامدية، بسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد بتعدى عاطل على جاره بسلاح أبيض مما أنهى حياته ، بدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلا اعتدى على جاره بسلاح أبيض، وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات متعلقة بالجيرة وراء ارتكاب المتهم الجريمة.


وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق. 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 15 سنة لنجار ومزارع لقتلهم جارهم بسبب خلافات الجيرة بقنا

حبس شاب 4 أيام لقتل جاره بـعدما سدد له طعنة نافذة بـ"سكين" بمدينة 6 أكتوبر

مشاجرة

خلافات الجيرة

الحوامدية

أمن الجيزة

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة