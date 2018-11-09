خلافات الجيرة تدفع عاطل لقتل جاره بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عاطل على جاره بسلاح أبيض في الحوامدية، بسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد بتعدى عاطل على جاره بسلاح أبيض مما أنهى حياته ، بدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلا اعتدى على جاره بسلاح أبيض، وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات متعلقة بالجيرة وراء ارتكاب المتهم الجريمة.



وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

