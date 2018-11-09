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خبراء البنك الدولى يشيدون بتجربة مصر فى خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:37 ص
خبراء البنك الدولى يشيدون بتجربة مصر فى خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أشاد خبراء البنك الدولي فى مجال المياه، بالأداء المتميز ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، والذي يتم تنفيذه من خلال الآليات المبنية على النتائج، حيث أكدوا أن هذا البرنامج يعتبر أحد البرامج المتميزة على مستوى العالم، في تحقيق النتائج طبقاً للمعدلات الزمنية المعتمدة.

 

جاء ذلك خلال لقائهم الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، نائب رئيس الوحدة.

 

وقالت المهندسة راندة المنشاوى: "تم إستقبال بعثة البنك الدولى فى الفترة من (4 – 8 نوفمبر 2018) لمتابعة الأعمال التحضيرية للبدء في أعمال المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار امريكي، بتمويل مشترك من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار".

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم استعراض الخطوات القادمة إستعداداً للبدء بالمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى، بمحافظات (المنوفية – الغربية – دمياط – الدقهلية – الشرقية )، حيث تم خلال الزيارة إستعراض المؤشرات المرتبطة بالمرحلة الثانية من البرنامج، مثل إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ودور الجهاز التنطيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وغيرها من المؤشرات.

 

 


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الإسكان

البنك الدولى

الصرف الصحى

المناطق الريفية




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