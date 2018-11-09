حكومة اليمن تشكو الحوثيين إلى مجلس الأمن لاستخدامهم المدنيين دروعا بشرية

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الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية إلى مجلس الأمن لاستخدامهم المنشآت الحيوية فى الحديدة كثكنات عسكرية والمدنيين دروعا بشرية، مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات والممارسات الحوثية.

وقالت الحكومة اليمنية، فى رسالة إلى مجلس الأمن وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء اليوم الجمعة، إن الممارسات والانتهاكات الحوثية تخرق جميع القوانين الإنسانية التى تحرم استهداف السكان المدنيين، موضحة أن الميليشيات الحوثية حولت المستشفيات والمناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية، واستخدمت المرضى والممرضات والأطباء المدنيين كدروع بشرية.

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولى للتدخل العاجل للحد من تفاقم المعاناة التى تهدد بكوارث إنسانية، لاسيما فى ظل إعاقة عمل المستشفيات.

من جهته، أدان مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة فى اليمن هذه الممارسات الحوثية، مؤكدا أن الميليشيات تنتهك القانون الدولى الإنسانى والقواعد العرفية.

فى غضون ذلك، قالت مصادر يمنية فى مدينة الحديدة إن الميليشيات الحوثية حولت مخازن الأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى ثكنات عسكرية، وفخخوا مستشفى "22 مايو" بمدينة الحديدة وفجروه بعد الهروب منه.

وكما عمدت إلى تفخيخ مستشفى فى المدينة وتفجيره.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر ميدانية أن معارك شرسة تجرى فى المدخل الشرقى للمدينة ومناطق فى شمالها، وفى محيط جامعة الحديدة.