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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:46 ص
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حبس مدير مشروع الرصف السابق وآخرين بالبحيرة لاستيلائهم على 20 مليون جنيه

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:26 ص
حبس مدير مشروع الرصف السابق وآخرين بالبحيرة لاستيلائهم على 20 مليون جنيه حبس-ارشيفية
فريق المحافظات
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قررت نيابة قسم دمنهور برئاسة المستشار على عبد البارى رئيس النيابة قسم بإشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور حبس مدير مشروع الرصف الإنتاجى السابق وآخرين لاستيلائهم على 20 مليون جنيه.
 
 
البداية كانت تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط ضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية برئاسة العميد أحمد البنا رئيس المباحث، كل من: "اسماعيل. ح، 60 سنة، بالمعاش"، وكان يعمل مديرًا لمشروع الرصف الإنتاجي بمحافظة البحيرة، و"هاني. س، 40 سنة، مدير الإنتاج لمشروع الرصف الإنتاجي"، و" هشام. م. ا، 39 سنة، مدير قطاع بالريف الإنتاجي"، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة في المحضر رقم 2182 إداري قسم شرطة دمنهور لسنة 2015، لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه من المال العام بالاشتراك مع آخرين جاري ضبطهم.
 
وكانت نيابة الأموال العامة، قد شكلت لجنة لفحص أعمال الرصف التي قام بها مشروع الرصف الإنتاجي بالمحافظة وتنفيذها بأنحاء محافظة البحيرة خلال الفترة من 1 مارس 2013 وحتى 30 نوفمبر 2014، وتبين قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه.
 
 
 
 

 


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