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حاجزو مشروع الأوقاف بالأحرار فى الشرقية يطالبون بتسليمهم وحداتهم السكانية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:00 ص
حاجزو مشروع الأوقاف بالأحرار فى الشرقية يطالبون بتسليمهم وحداتهم السكانية وحدات سكنية ـ صورة أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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عبر حاجزى سكان مشروع عمارات الأوقاف بمنطقة الأحرار بالشرقية، عن غضبهم بسبب تأخر موعد تسليمهم للوحدات السكانية لهم على الرغم من انتهاء توصيل المرافق منذ عدة أشهر.
 
وأكد المتضررين لـ"اليوم السابع"، إنه فى عام 2013 أعلنت هيئة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية تشطيب ونصف تشطيب بالأحرار فى الزقازيق، حوالى 1200 شقة دون الإعلان عن القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، على أن يتم التسليم خلال عام على الأكثر بحلول فى 2014، وبالفعل قمنا بدفع المقدم 30 ألف جنيه للوحدات ذات المساحة الكبيرة نصف تشطيب، و15ألف جنيه للوحدات الصغيرة، و نسداد أقساط نصف سنوية من وقتها، إلا اكتشفنا المفاجأة أن الإنشاءات تم  دون توصيل مرافق.
 
يضيف محمد دسوقى، أن أعمال الإنشاءات تمت منذ 5 سنوات وعلمنا أن الهيئة تريد حساب المتر على الأسعار السوق الجديدة، دون الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى لنا كشباب ظل حلم حصوله على شقة معلق منذ 5 سنوات وكل عام يؤجل للذى يليه .
 
ويكمل محمد شلبى، لو عايزين يضعفوا سعر المتر للوحدة ، فالأبد أن يضع فى اعتباره قيمة المبالغ التى سددنها فى الماضى بالمقارنة بسعر الدولار الذى  تتحجج به الهيئة لرفع الأسعار .
 
أما  مصطفى فوزى فقد استنكر سعر المتر الذى قيل أنه سيكون 4 آلاف جينه، مؤكد أنه سعر مبالغ فيه جدا .
 
ويشير إلى أن العمارات غير مزودة بخدمة الغاز الطبيعى وأن المرافق مقتصرة على المياه و الكهربة وهذه فى حد ذاتها معاناة للحصول على اسطوانة بوتاجاز فى مدينة تعمل بالغاز الطبيعى.
 
وطالب الحاجز هيئة الأوقاف بسرعة إعلان موعد تسليم الوحدات السكانية، وضع قائمة أسعار للمتر مناسبة تضع فيها البعد الاجتماعى لشباب الحاجزين.
 

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