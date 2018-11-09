جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى وعملتين أثريتين

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى ، من ضبط محاولتى تهريب لكمية من النقد المصرى وعملتين أثريتين بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وتضمنت المحاولة الأولى ، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم MS 619 القادمة من الكويت أشتبه مستور أبوثلاث ، رئيس الوردية ، فى " ش . أ . غ " كويتى الجنسية لكثرة سفره وتردده ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك ؟ أو مبالغ نقدية تزيد عن عشرة ألاف دولار أمريكى أو مايعادلها من أى عملة أجنبية أخرى ؟ أو أية مبالغ نقدية من العملة المصرية تزيد عن الخمسة ألاف جنية مصرى ؟ فأجاب بأنه يحمل معه نقد أجنبى 13 ألف دولار أمريكى، وتم أعطاءه نموذج إفصاح عن النقد صحبه الراكب القادم لتسجل البيانات بخط يده أمام خالد عبد العزيز ورفيده بيومى مأمورى الحركة فأقر بأنه يحمل فقط 13 ألف دولار أمريكى ووقع على الإقرار بذلك .

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة محمد صلاح ، رئيس قسم الفحص بالأشعة الذى أكد الإشتباه بوجود كثافات وأجسام غريبة ، وبالعرض على محمد عبد الأخر ، مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب تفتيشه ذاتيا بمعرفة وليد عبد الرحمن، رئيس قسم التعريفة، وخالد عبد العزيز ، مأمور الحركة ، ورفيده محمد ، مأمور الحركة ، تحت أشراف مستور أبوثلاث ، رئيس الوردية وبحضور سعد عبادى ، مدير إدارة الوديعة فتبين وجود 82 ألف و 860 جنيه مصرى بالإضافة للمبلغ الذى أقر وأفصح عنه من العمله الأجنبية داخل أمتعته الشخصية .

وفى المحاولة الثانية ، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة خطوط طيران اير كايرو رقم 811 المتجهة إلى ميلانو ، اشتبه شبل السعيد ، مأمور الجمرك في الركب (ع . ا . ع) الذى ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك، عندما تم سأله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق ضرائب جمركية أو أشياء أخرى يود الإقرار عنها للجمارك فتردد في الأجابة.

وبالعرض على السيد رزق ، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من عادل متولى، مأمور حركة، وأحمد السيد، أمن جمركى ، ومجدى عباس، مكافحة تهرب بإشراف أحمد البنا رئيس الوردية لكشف أمتعة الراكب حيث تبين وجود عملتين نقديتين قديمتين أولاهما عملة معدنية فضية اللون بقطر 4 سم علي أحد وجهيها كتابة تقرأ (السلطنة المصرية - عشرون قرشا - 20 pluster ) ويحيط بها زخرفة نباتية وتحتها تاريخ 1335 - 1916) وفي الإطار زخرفة دائرية عبارة عن حبيبات منفصلة وعلي الوجه الآخر كتابات تقرأ ( السلطان حسين كامل - بتاريخ 1333)

والقطعة الثانية عبارة عن عملة معدنية فضية اللون بقطر 3 سم علي أحد وجهيها كتابات تقرأ (السلطنة المصرية - عشر قروش - 10 pluser) وتحيط بها ذخرفة نباتية وتحتها تاريخ 1335 - 1916) وفي الإطار زخرفة دائرية عباره عن حبيبات منفصلة وعلي الوجه الآخر كتابات تقرأ ( السلطان حسين كامل - وتاريخ 1333)، وتم العرض على وحدة الآثار بالمطار ،أفادت بأن القطعتين أثريتين وترجعان لعصر السلطان حسين كامل ، وتخضعان لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة ، وقرر عبدالناصر عزيز الدين ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط رقمى 60 و61 لسنة 2018