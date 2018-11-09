جمارك أرقين تضبط 5 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ففى المحاولة الأولى والثانية والثالثة كانت بجمرك الصادر، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم اشتبه الأستاذ هشام علي محمود في 3 ركاب سودانين ( ص . أ . والراكب ع . ع . ا والراكب أ . م . ج )

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنه من أحمد جبريل وأحمد الطيب وأحمد ناصر بمعاونه كل من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم لتفتيش الركاب وأمتعتهم الشخصية، تم العثور على 5400 قرص ليبراكس و 1500 قرص كاربيماذول و50 علبه فلوكتوبار للتنقيط الوريدي و 200 أمبول ميبيكايين والجميع مخبأ بين طيات الملابس داخل امتعتهم الشخصية.

أما المحاولة الرابعة والخامسة بجمرك الوارد، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم إشتبه أحمد الطيب في الراكبين السودانين ( ع . م . د والراكب ح . أ ) والذين ظهرت عليهم علامات القلق عند إنزال أمتعتهم الشخصية.

وتم تشكيل لجنة من أحمد جبريل وهشام على وعبد المسيح نصيف وأدهم عرفات ونصر الدين رضوان لتفتيش أمتعتهم الشخصيه فتبين وجود 1500قرص بروغراف و96 حقنة ايبركس بالسرنجه مخبأة داخل جيوب سحرية بقاع الشنط صنع خصيصا لذلك الغرض.

وقرر على طلبه مدير عام جمرك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركية أرقام 32 و33 و34 و35 و36 لسنه 2018 وتحريز المضبوطات، وحرر المحاضر أحمد إبراهيم وتم التصالح بمحاضر الصادر ودفع التعويضات المستحقة وتم العرض على النيابة فى محاضر الوارد

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة علي كافه المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.