توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهطول الأمطار وارتفاع الأمواج

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت بعض مدن ومحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة هبوب رياح وهطول أمطار مابين متوسطة وشديدة، وخاصة بشمال المحافظة ومدن وقرى مطوبس وفوه ، مما أدى لإنقطاع التيار الكهربائي بعدد من قرى المحافظة.

وتوقفت حركة الصيد في بحيرة البرلس وبالبحر المتوسط، بسبب الأمطار والرياح الشديدتين، وارتفاع الأمواج، ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.

وأكد محمد علي محمود، صياد، أن عمليات الصيد توقفت في قرى المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط وببوغاز البرلس وببوغاز رشيد، لسوء الأحوال الجوية ، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، وهطول الأمطار، مما تعذر معه قيام الصيادين بعمليات الصيد.

وأضاف عبدالنبي البرلسي، شيخ الصيادين ل" اليوم السابع" إن البرلس وبلطيم تتعرضان لنوه ورياح شديدة وأمطار غزيرة أغرقت شوارع بلطيم بالمياه، مما أدى لتوقف حركة الصيد بها.

وسوف تستأنف حركة الملاحة البحرية عقب انتهاء سوء الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح في البحر المتوسط مما يسمح باستئناف حركة الملاحة من جديد.