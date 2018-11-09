video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهطول الأمطار وارتفاع الأمواج

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:54 م
توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهطول الأمطار وارتفاع الأمواج امطار بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
 
شهدت بعض مدن ومحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة هبوب رياح وهطول أمطار مابين متوسطة وشديدة، وخاصة بشمال المحافظة ومدن وقرى مطوبس وفوه ، مما أدى لإنقطاع التيار الكهربائي بعدد من قرى المحافظة.
 
وتوقفت حركة الصيد في بحيرة البرلس وبالبحر المتوسط، بسبب  الأمطار والرياح الشديدتين، وارتفاع الأمواج، ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.
 
وأكد محمد علي  محمود، صياد، أن عمليات الصيد توقفت في قرى المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط وببوغاز البرلس وببوغاز رشيد، لسوء الأحوال الجوية ، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، وهطول الأمطار، مما تعذر معه قيام الصيادين بعمليات الصيد.
 
وأضاف عبدالنبي البرلسي، شيخ الصيادين ل" اليوم السابع" إن البرلس وبلطيم تتعرضان لنوه ورياح شديدة وأمطار غزيرة أغرقت شوارع بلطيم بالمياه، مما أدى لتوقف حركة الصيد بها.
 
وسوف تستأنف حركة الملاحة البحرية عقب انتهاء سوء الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح في البحر المتوسط مما يسمح باستئناف حركة الملاحة من جديد.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار غزيرة وعواصف رعدية على عدد من مدن محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ

محافظه كفر الشيخ

ميناء البرلس

توقف حركة الصيد

مراكب

برج مغيزل




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة