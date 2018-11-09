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"تموين الأقصر" تحرر 145 محضرا فى حملات بأسواق المدن المختلفة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:59 م
"تموين الأقصر" تحرر 145 محضرا فى حملات بأسواق المدن المختلفة حمله تموينيه-ارشيفيه
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع ادارت تموين الزينية واسنا وأرمنت والبياضية والقرنة ومديرية الطب البيطرى، بحملة تموينية للمرور علي الأسواق وضبط ماهو مخالف طبقا للقوانين والقرارات التموينية، مما أسفر عن تحرير 145محضر ومخالفة تموينية .
 
وتضم المخالفات 6 محاضر تجميع طن ونصف دقيق مخابز، و5 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و35 محضر عدم الاعلان عن الأسعار، و 4 محاضر ذبح خارج السلخانه، و 15 محضر عدم وجود شهادة صحية، و محضر ضبط سلع مجهولة المصدر 225 كيلو ملح، و 2 محضر عدم وجود قائمة أسعار مخابز، ومحضر ضبط 250 كيلو رده ناعمة مدعمة، و20 محضر غلق مخابز أثناء مواعيد التشغيل، و 15 محضر توقف مخابز أثناء مواعيد التشغيل، ومحضر غش تجاري 144 قطعة بسكويت و 2250 قطعه حلوى و 54 علبة جبنه، و 15 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 10 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، و 10 محاضر عدم نظافة مخابز، وتم عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن ذلك يأتى فى اطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالرقابة المستمرة على جميع الأنشطة التموينية حرصاً على مقدرات الدولة المخصصة للدعم ووصوله إلى مستحقيه وتكثيف الرقابة في الفترة الحالية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والثلاجات لضبط الأسعار وضبط كافة المخالفات والخارجين عن القانون.
 
 

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