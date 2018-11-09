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تفاصيل جديدة فى حادث تصادم موكب تيريزا ماى ورئيس وزراء بلجيكا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:55 م
تفاصيل جديدة فى حادث تصادم موكب تيريزا ماى ورئيس وزراء بلجيكا تيريزا ماى مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل
كتبت - سالى حسام
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ورئيس الوزراء البليكى شارل ميشيل تعرض لحادث مرورى فى بلجيكا.
 
وبحسب صحيفة "ديلى اكسبريس" فإن موكب تيريزا ماى وشارل ميشيل كان يتحرك منطلقا من فعاليات إحياء الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى فى مقبر مونز، وعلى الطريق وقع تصادم بين سيارة واثنين من دراجات الشرطة.
 
وشوهد رئيس الوزراء البلجيكى وهو يخرج من سيارته، بينما ظلت تيريزا ماى فى سيارتها.
 
وقال المتحدث باسم ميشيل إن الحادث "شئ مؤسف"، وأشارت وسائل إعلام إلى أن تيريزا ماى وشارل ميشيل لم يتعرضا لسوء، وأن المرافقين المصابين كانا من رجال الشرطة على الدراجات.

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