video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على استعدادات الأقصر لاحتفالات مولد "دير مارجرجس" بالرزيقات السبت

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:00 ص
تعرف على استعدادات الأقصر لاحتفالات مولد "دير مارجرجس" بالرزيقات السبت محافظة الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تستعد محافظة الأقصر خلال الساعات المقبلة لإنطلاق فعاليات احتفالات الآلاف من أقباط مصر بمولد "دير مارجرجس" بجبل الرزيقات غربى الأقصر، والتى تنطلق يوم غداً السبت، حيث تم وضع خطة أمنية تحت إشراف اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر.

وشملت خطة تأمين احتفالات مولد "دير مارجرجس" بالرزيقات غربى الأقصر، نشر رجال الأمن بمداخل ومخارج المنطقة، وخبراء المفرقعات داخل الدير وخارجه للتمشيط والتعقيم على مدار الساعة، كما سيتم توفير رجال شرطة سرية لمنع حدوث أية مشادات أو مشكلات بين الأهالى المحتفلين بالمولد، مع تفتيش تام لكافة السيارات المتوجهة للدير خلال أيام الاحتفالات.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد علي 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

يشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أقباط الأقصر يواصلون الاحتفال والصلاة بكنيسة العائلة المقدسة

الاقصر

اخبار الاقصر

احتفالات مولد مارجرس

اخبار مصر

احتفالات الاقباط بالاقصر

اخبار المحافظات

دير مارجرجس بالرزيقات




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة