تعرف على استعدادات الأقصر لاحتفالات مولد "دير مارجرجس" بالرزيقات السبت

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الساعات المقبلة لإنطلاق فعاليات احتفالات الآلاف من أقباط مصر بمولد "دير مارجرجس" بجبل الرزيقات غربى الأقصر، والتى تنطلق يوم غداً السبت، حيث تم وضع خطة أمنية تحت إشراف اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر.

وشملت خطة تأمين احتفالات مولد "دير مارجرجس" بالرزيقات غربى الأقصر، نشر رجال الأمن بمداخل ومخارج المنطقة، وخبراء المفرقعات داخل الدير وخارجه للتمشيط والتعقيم على مدار الساعة، كما سيتم توفير رجال شرطة سرية لمنع حدوث أية مشادات أو مشكلات بين الأهالى المحتفلين بالمولد، مع تفتيش تام لكافة السيارات المتوجهة للدير خلال أيام الاحتفالات.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد علي 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

يشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.