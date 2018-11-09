وقال ترامب - على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر)، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الجمعة - "تقوم الهيئات الأمنية بالتحقيق في فضيحة فساد كبيرة أخرى ترتبط بعمليات نصب وتزوير في مدينتي بروارد وبالم بيتش في فلوريدا".

يشار إلى أنه ووفقا للنتائج بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد حصل الحاكم الحالي لولاية فلوريدا الجمهوري ريك سكوت على 50.21% من الأصوات، في حين نال منافسه السيناتور الديمقراطي بيل نلسون 49.79% وطالب بإعادة فرز الأصوات.