تخصيص أرض لإقامة مبنى للتأمينات الاجتماعية بمركز صان الحجر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة ٣٠٠م٢ بجوار وحدة مطافي صان الحجر بمركز صان الحجر، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإقامة مبنى للتأمينات الإجتماعية عليها لخدمة أهالي المنطقة.

وأضاف "غراب" فى تصريحات صحفية، أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة الشرقية، وتأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.