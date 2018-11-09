تبدأ غدا.. 8 خطوات لتقديم تظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين

تيسيرا على المواطنين فى تقديم الخدمات، تبدأ مكاتب التموين استقبال طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التى بها مشاكل فى تحديث البيانات اعتبارا من غد السبت 10 نوفمبر.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية تقديم التظلمات للبطاقات التى بها أخطاء فى نقاط محددة:

1- يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه

2- يقوم المواطن بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة بِه

3- يتضمن الطلب صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات وتقديمها الى مكتب التموين وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.

4- يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل

5- يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

6- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربى برفع البيانات التى تم تسجيلها بواسطة مكتب التموين أو على موقع دعم مصر وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

7- تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

8- يقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض .