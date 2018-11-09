video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تبدأ غدا.. 8 خطوات لتقديم تظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:03 م
تبدأ غدا.. 8 خطوات لتقديم تظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
تيسيرا على المواطنين فى تقديم الخدمات، تبدأ مكاتب التموين استقبال طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التى بها مشاكل فى تحديث البيانات اعتبارا من غد السبت 10 نوفمبر.
 
 
 
و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية تقديم التظلمات للبطاقات التى بها أخطاء فى نقاط محددة:
 
 
 
1- يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه 
 
2- يقوم المواطن بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة  التموينية  الخاصة بِه 
 
3- يتضمن الطلب صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات وتقديمها الى مكتب التموين وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول. 
 
 4- يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل  
 
5-  يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.
 
6-  يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربى برفع  البيانات التى تم تسجيلها بواسطة مكتب التموين أو على موقع دعم مصر وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.
 
7-  تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.
 
8- يقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"المصرية للجملة" تفتح أبوابها اليوم لاستمرار صرف السلع المدعمة بالوجه القبلى

التموين تطرح غدا حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ30جنيها

"المكرونة" على بطاقات التموين.. إجراءات حكومية لتفادى أزمات الأرز.. غرفة صناعة الحبوب تبدأ فى توريد 30 ألف طن مكرونة لطرحها على المواطنين.. واستلام 17 ألف طن أرز شعير من المزارعين

التموين

التظلمات تحديث

البيانات الخاطئة للبطاقات

السلع

البطاقات التموينية




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة