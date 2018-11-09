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بالأسماء.. "هندسة المطرية" تستبعد 21 مرشحا بانتخابات الطلاب

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:31 م
بالأسماء.. "هندسة المطرية" تستبعد 21 مرشحا بانتخابات الطلاب كلية هندسة المطرية - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلنت رعاية الشباب بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، الكشوف النهائية لمرشحى انتخابات اتحادات الكليات استعداد لإجراء الجولة الأولى من هذه الانتخابات يوم الأحد المقبل، وأظهرت هذه الكشوف استبعاد 21 مرشحا من قائمة power of you التى شكلها عدد من الطلاب فى الكلية من أصل 56 عضوا على مستوى كل الفرق الدراسية.

والطلاب المستبعدون هم:

إسلام محمد عاشور محمد .. إعدادى .. الثقافية

يوسف ياسر حسين.. أولى.. عمارة.. الأسر

محمد علاء محمد .. أولى سيارات.. رياضية

هشام عباس السيد .. أولى ميكانيكا.. الجوالة

على محسن جيلانى .. أولى مدنى .. اجتماعية

هاجر محمود حسن عبد الحميد .. تانية عمارة .. الأسر

نادر أيمن عبد الرحيم .. تانية مدنى.. رياضية

حافظ عثمان حافظ عثمان.. تانية مدنى.. ثقافية

أحمد صلاح الدين فتحى .. تانية مدنى .. اجتماعية

عمرو أبو الخير رمضان..تانية ميكانيكا .. الجوالة

سارة أمين محمد يوسف.. تانية ميكانيكا .. اجتماعية

يوسف محمد عبد القادر.. تانية سيارات.. علمية

منى مجدى عبد الفتاح.. تالتة ميكانيكا .. ثقافية

رضوان محمد مصطفى تالتة مدنى ..الجوالة

كريم مصطفى أحمد.. رابعة عمارة .. اسر

عمر عبد النبى عمر..رابعة ميكانيكا ..رياضية

عبد العزيز أحمد أحمد.. رابعة عمارة .. رياضية

علاء أحمد محمد.. رابعة مدنى .. ثقافية

عبد الرحمن أحمد عبد الحليم.. رابعة عمارة.. اجتماعية

علاء مجدى عبد الرحمن .. رابعة ميكانيكا .. اجتماعية

محمد أحمد محمد ..رابعة ميكانيكا .. علمية

 

 

 

أعضاء قائمة power of you (1)
أعضاء قائمة power of you (1)

 

أعضاء قائمة power of you (2)
أعضاء قائمة power of you (2)

 

أعضاء قائمة power of you (3)
أعضاء قائمة power of you (3)

 

أعضاء قائمة power of you (4)
أعضاء قائمة power of you (4)

 

أعضاء قائمة power of you (5)
أعضاء قائمة power of you (5)

 

أعضاء قائمة power of you (6)
أعضاء قائمة power of you (6)

 

أعضاء قائمة power of you (7)
أعضاء قائمة power of you (7)

 

أعضاء قائمة power of you (8)
أعضاء قائمة power of you (8)

 

أعضاء قائمة power of you (9)
أعضاء قائمة power of you (9)

 

أعضاء قائمة power of you (10)
أعضاء قائمة power of you (10)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (1)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (1)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (2)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (2)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (3)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (3)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (4)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (4)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (5)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (5)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (6)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (6)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (7)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (7)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (8)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (8)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (9)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (9)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (10)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (10)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (11)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (11)

 

الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (12)
الكشوف النهائية بهندسة لمطرية (12)

 


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